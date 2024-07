Der Drachenfelsclub lädt am Sonntag, 14. Juli, ab 11 Uhr zu einer Matinee mit Picknickcharakter für die ganze Familie am Vigilienturm ein. Es spielt das Unterhaltungsorchester Bobenheim am Berg. Der Eintritt ist frei. Jeder kann eine Picknickdecke mitbringen und es sich auf der Wiese gemütlich machen. „In begrenztem Umfang“ wird ein kleiner Snack angeboten. Wein und Schorle stehen in nicht limitiertem Umfang bereit. Der Eingang zum Gelände befindet sich in der Sonnenwendstraße und ist ausgeschildert.