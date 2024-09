Die Volkshochschule (VHS) der Verbandsgemeinde Freinsheim sucht für das neue Programm ab 2025 noch Dozenten. Insbesondere Expertinnen und Experten in den folgenden Bereichen sind angesprochen: Schmuckdesigner, Rhetorikdozent, Kursleiter für Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik, Herzsport, Stretching, Faszien, Pilates. Weitere Auskünfte gibt es bei der Volkshochschule Freinsheim via Mail an vhs@vg-freinsheim.de oder zu den Geschäftszeiten persönlich bei Silke Metzger. Infos zum bestehenden Kursangebot unter www.vg-freinsheim.de.