Die Ungsteiner Dorfmoderation geht mit der Arbeit in Arbeitsgruppen weiter. Die Arbeitsgruppen waren bei der Auftaktveranstaltung im Mai gebildet worden. Die Arbeitsgruppe Verkehr trifft sich am Dienstag, 5. Juli, 19 Uhr, im Gewölbekeller des Ungsteiner Hauses. Ein Treffen der Arbeitsgruppe Dorfgestaltung, Dorfumfeld ist am Mittwoch, 13. Juli, 19 Uhr, ebenfalls im Gewölbekeller des Ungsteiner Hauses. Am Mittwoch, 13. Juli, 15 Uhr, kommt im Mehrzwecksaal des Ungsteiner Hauses die Arbeitsgruppe Senioren zusammen. Ein Termin für die Kinder- und Jugendbeteiligung steht noch nicht fest. An den Treffen können auch Ungsteiner teilnehmen, die sich bisher noch nicht für eine der Arbeitsgruppen gemeldet haben. Ziel der Dorfmoderation, die vom Land finanziell gefördert wird, ist die Entwicklung eines Dorferneuerungskonzepts. Anmeldungen unter der Telefonnummer 06322 9352112 oder der Mailadresse stadtplanung@bad-duerkheim.de.