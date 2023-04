Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Kinder- und Jugendfest in Ungstein hat auf spielerische Weise erfragt, was sich die jüngsten Anwohner so von ihrem Ortsteil wünschen. Besonders im Fokus war ein Projekt für alle Generationen, das „Auf der Bleiche“ entstehen könnte.

Was kann in Ungstein an Freizeitangeboten für Kinder künftig angeboten werden? Was gefällt ihnen gut, was würden sie gerne ändern? Und wie stellen sie sich ihren perfekten