Die Gemeinde übernimmt die katholische Kirche und öffnet Raum für Gottesdienste und Kultur. Geplant ist ein Märchen- und Lichtermarkt.

Die katholische Kirche Maria Immaculata bleibt Mittelpunkt von Dackenheim: Beim Frühjahrsempfang der Gemeinde am Donnerstag im Dorfgemeinschaftshaus gab Bürgermeister Matthias Fankhänel bekannt, dass der Vertrag zur Übernahme der Kirche in Erbbaupacht nun unterschrieben ist. Damit ist ein wichtiger Schritt getan, um das prägende Gotteshaus und den angrenzenden Platz dauerhaft zu sichern – als Ort des Glaubens, der Begegnung und des dörflichen Lebens.

Vorhandenes zu erhalten sei wichtig, betonte Fankhänel. Die Kirche solle ein geweihter Raum bleiben, in dem weiterhin katholische wie evangelische Gottesdienste stattfinden. Zugleich eröffne die Übernahme durch die Gemeinde neue Möglichkeiten für eine vielfältige Nutzung. Kirche und Kirchplatz seien bewusst als Dorfmittelpunkt gedacht. Unterstützung erhält das Vorhaben durch einen neu gegründeten Förderverein, der sich der Erhaltung des Gebäudes widmet.

Dass die Kirche künftig auch kulturell belebt werden soll, zeige ein Ausblick auf eine neue Veranstaltung: Am 12. und 13. Dezember laden engagierte Dackenheimer erstmals zu einem Märchen- und Lichtermarkt auf dem Kirchplatz und in der Kirche ein.

Neben der Kirche nahm Fankhänel auch das Dorfgemeinschaftshaus in den Blick. Das „etwas in die Jahre gekommene“ Gebäude solle erhalten und umfassend modernisiert werden. Geplant sind Investitionen in Pergola, Küche und Elektroinstallationen sowie der Einbau einer Notstromversorgung. In Notsituationen, etwa bei längerem Stromausfall, soll die „gute Stube“ des Ortes als Anlaufstelle dienen. Auf dem benachbarten Spielplatz sollen zudem der Sonnenschutz verbessert und Holzbalken teilweise erneuert werden.

Unterstützung sagte der Bürgermeister auch für den Golfplatz zu, soweit es der Gemeinde möglich sei. Dieser präge die Landschaft, sei ökologisch bedeutsam, besitze Anziehungskraft und stelle einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor dar. Zudem seien die Betreiber die größten Gewerbesteuerzahler in Dackenheim.

Auch Neues soll entstehen: Im Baugebiet Friedhofstraße Süd sind 15 Parkplätze vorgesehen. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der Ecke Kirchheimer und Weisenheimer Straße sollen sechs weitere Stellplätze entstehen. Die andere Hälfte des Geländes will die Gemeinde an einen Investor veräußern, der dort Wohnungen plant. „Es wäre nicht wirtschaftlich, wenn die Gemeinde das Grundstück allein entwickelt“, erläuterte Fankhänel.

Lob für Ehrenamtler

Geduld sei dennoch vielerorts gefragt. So bleibt die Kreisstraße 2 nach Freinsheim auch in diesem Jahr gesperrt. Die Vorbereitungen für die Erneuerung der Bahnbrücke laufen, die Bauarbeiten sind für die Herbstferien vorgesehen. In diesem Jahr wird die Straße von Dackenheim bis zur Brücke erneuert, im Frühjahr 2026 folgt der Abschnitt in Richtung Freinsheim. Am Ortseingang sind zudem zwei Fahrbahnverengungen geplant, um den Verkehr zu beruhigen. Auch der Glasfaserausbau ziehe sich länger hin als erhofft – man befinde sich in einer Phase, „wo die Arbeiten zu Ende gehen sollten, aber auch das Ende kann lange dauern“, so Fankhänel.

Im Zentrum des Abends stand schließlich der Dank an die Ehrenamtlichen. „Ohne ehrenamtliches Engagement geht nichts, es ist die Basis für eine lebendige Dorfgemeinschaft“, betonte der Bürgermeister. Dieses Engagement reiche von juristischer Unterstützung über Grünpflege bis zur Vereinsarbeit. Er rief dazu auf, sich bei der im vergangenen Jahr gegründeten Initiative „Helfende Hände“ zu engagieren.

Für einen lebendigen Abschluss sorgten Beiträge aus der Dorfgeschichte, vorgetragen vom gebürtigen Dackenheimer Karl-Heinz Täffner sowie viel Beifall für das Dackenheimer Trio mit Pianist Bernhard Vogt und den Sängern Marcus Schwörer und Nadja Nann, die den Frühjahrsempfang musikalisch bereicherten.