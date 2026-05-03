Die Gemeinde Bobenheim am Berg will das Dorfgemeinschaftshaus sanieren. Aus Kostengründen müssen einige Abstriche gemacht werden. Was ist besonders dringend?

Bobenheim am Berg ist Schwerpunktgemeinde des Landes, das bedeutet die Gemeinde bekommt für Projekte, die in einer Dorfentwicklungsplanung aufgeführt sind, einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 75 Prozent der Kosten. Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses gehört zu diesen Projekten. Doch wie soll es saniert werden? Diese Frage war Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Ursprünglich sollte das gesamte Dorfgemeinschaftshaus saniert und dabei barrierefrei werden. Für Menschen mit Einschränkungen ist kein Zugang zu dem Gebäude möglich, deshalb können sie nicht an Veranstaltungen oder Ratssitzungen teilnehmen. Bei Vorbesprechungen habe man sich aus Kostengründen darauf geeinigt nur das Erdgeschoss zu sanieren und barrierefrei zu gestalten, sagte Bürgermeister Jürgen Schneider.

Laut Schneider ist ein barrierefreier Zugang zu dem Gebäude angedacht. Sowohl die Toiletten in einem Nebengebäude als auch die im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses sollen erneuert und dort außerdem eine Behindertentoilette eingebaut werden. Nach Angaben der Verwaltung stammen die derzeitigen Toiletten aus den 1960er- und 1970er-Jahren.

Wie Schneider weiter sagte, soll zwischen dem Dorfgemeinschaftshaus und dem Nebengebäude eine Überdachung aus Glaselementen installiert werden. Auch eine Wärmedämmung sei im Erdgeschoss angedacht. Zudem soll die Trennwand zwischen einem Besprechungsraum und einer Teeküche entfernt und die Teeküche erneuert werden. Wie Schneider sagte, sollen in dem Besprechungsraum zukünftig die Ratssitzungen abgehalten werden. Bisher finden diese im ersten Obergeschoss statt.

Komplett erneuert werden muss die veraltete Elektrik. Beigeordneter Sebastian Prinzler (SPD) berichtete, dass in der vergangenen Woche ein Elektro-Check durchgeführt werden sollte. Dies war nicht möglich gewesen, weil das Gebäude keine Erdung habe. Die Verkabelung verlaufe teils „abenteuerlich“ und der Hauptverteiler müsse erneuert werden. Auch sollen die Heizkörper an anderen Stellen angebracht werden.

Die Ratsmitglieder beschlossen grundsätzlich, dass diese Arbeiten ausgeführt werden sollen. Ebenso einstimmig wurde entschieden, dass eine Vorplanung in Auftrag gegeben werden soll. Nach Angaben von Schneider werden dafür Kosten von 7536 Euro entstehen. Sobald die Vorplanung vorliege, könnten auch die Kosten für die Sanierung abgeschätzt werden. Danach müsse ein Förderantrag gestellt werden. Falls es klappen sollte, den Förderantrag bis zum 15. September zu stellen und die Förderung bewilligt wird, könnte im nächsten Jahr mit der Sanierung begonnen werden, sagte Schneider.

Beigeordnete Maria Schwarze-Kaufmann teilte mit, dass die zweite Tür zum Gewölbekeller des Dorfgemeinschaftshauses inzwischen installiert sei. Der Bürgerverein zahle die Tür aus Eichenholz mit Glaseinsätzen.