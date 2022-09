Die Kallstadter wollen in einem nachhaltigen Dorf wohnen. Mit einem Flohmarkt zur Weinlese-Zeit sollen Einkaufsspaß und ökologisches Bewusstsein kombiniert werden.

Am Samstag, 1. Oktober, 11 bis 16 Uhr, öffnen in Kallstadt an der Weinstraße über 60 Höfe und Garagen ihre Tore, um von Kinderkleidung über Spielsachen, Dekoartikel und Möbel bis zu Rarem ihre Lieblingsstücke anzubieten. Einige Gastronomen öffnen anlässlich des Dorfflohmarkts bereits um 11 Uhr und haben ihr Angebot um Café und Kuchen erweitert.

„Ich finde, es ist eine wahnsinnig sinnvolle Sache, zu einer nachhaltigen Kreislauf-Tauschwirtschaft zu kommen“, sagt Mitorganisatorin Eva Smeets. Sie freut sich, dass die Dinge, die sonst weggeworfen würden, eine zweite Chance bekommen.

Nachhaltigkeit fördern

Im November 2021 hat Kallstadt als SDG-Modellgemeinde des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen seine Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Über 90 Bürger haben sich bei der zweijährigen Erarbeitung engagiert, informieren die Mitorganisatorinnen Stefanie Holzwarth und Smeets. Eine konkrete Maßnahme der Nachhaltigkeitsstrategie: der Dorfflohmarkt. Fast parallel habe die Fortschreibung der Dorfentwicklung stattgefunden. Ein Schwerpunkt dieser Überlegungen war es, den Zusammenhalt der Kallstadter untereinander zu stärken. Und auch in diesem Zusammenhang kam die Flohmarkt-Idee auf. Holzwarth freut sich: „Die Resonanz auf unsere Idee eines Dorfflohmarktes ist riesig. Wir wurden förmlich überrannt von den Anfragen.“

Banger Blick zum Himmel

Einige haben sich laut Organisatorinnen etwas Besonderes einfallen lassen: So gibt es eine Wein- und Sektbar, Waffeln und Muffins oder auch Kinderschminken in manchen Höfen. Smeets ergänzt: „Ich freue mich, wenn Schönes, Seltenes oder einfach Nützliches ein zweites Leben bei einem anderen Besitzer finden.“ Sie spricht von einer bunten Mischung an Waren. Neben viel Kinderkleidung fänden sich auch Möbel oder Handwerksarbeiten. Mit etwas Sorge schauen die Organisatorinnen in den Himmel: „Die Wettervorhersage sieht nicht so gut aus“, sagt Smeets. Nach dem Flohmarkt wollen die Organisatorinnen, die in einem Team mit etwa fünf, sechs Mitstreitern arbeiten, den Tag auswerten. Einen Kallstadter Dorfflohmarkt alle ein, oder zwei Jahre kann sich Smeets gut vorstellen.

