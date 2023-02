Am Dienstag, 28. Februar, 18 Uhr, findet die Abschlussveranstaltung zur Dorferneuerung im Honigsäckel (Weinstraße 82) in Ungstein statt. Seit Sommer 2022 wurden in Arbeitsgruppen Ideen für die Ortsentwicklung in Ungstein zusammengetragen. Bei der Abschlussveranstaltung werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert, außerdem wird ein Ausblick auf die nächsten Schritte gegeben. Alle Ungsteiner sind dazu herzlich eingeladen. Weitere Informationen zur Dorferneuerung in Ungstein gibt es laut Stadt auch im Internet auf der Seite www.bad-duerkheim.de/dorferneuerung.