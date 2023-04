Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn man schon nicht zusammen feiern kann, wird wenigstens zusammen gekocht. Und zwar so, dass ein ganzes Dorf gemeinsam am Herd steht – unter Anleitung der dort ansässigen Gastwirte.

Das gemeinsame Kochen ist die Idee vom Verein Musik und Kultur und Weisenheim am Sand (MuK). „Wine and Dine – Weisenheim kocht“ heißt das virtuelle Event, das am Samstag unter Federführung