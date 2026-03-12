Einstimmig, bei einer Enthaltung, hat der Gemeinderat Friedelsheim den Doppelhaushalt 2026/27 verabschiedet. Warum dieser ein deutliches Plus aufweist.

Der Ergebnishaushalt – mit der Abbildung aller geplanten Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde pro Jahr – zeigt für 2026 ein Plus von 434.000 Euro (2027: 28.000 Euro). Hauptsächlich durch Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet Waltershöhe/Schlossgarten kann sich die Gemeinde ein kleines finanzielles Polster zulegen.

Im Finanzhaushalt (die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, vergleichbar einem Bankkonto) steht für dieses Jahr ein Plus von 374.000 Euro (2027: minus 13.000 Euro). Die Summe an Investitionen beträgt 2026 insgesamt 322.000 Euro (2027: 123.000 Euro).

Die größten Brocken sind dabei die Sanierung der Mauern am Burgweiher mit insgesamt 150.000 Euro und die Erschließung des Neubaugebiets Waltershöhe/Schlossgarten mit 115.000 Euro; dem stehen aber Kostenerstattungen von 240.000 Euro gegenüber. Nach Abzug des Zuschusses muss die Gemeinde für die geplante barrierefreie Bushaltestelle noch knapp 14.000 Euro finanzieren.

Halbe Million fließt zurück

Eine „gute Nachricht“ hatte die Leiterin der Finanzabteilung Bianca Heinke zu überbringen: Weil die Zuschüsse für Kitas 2021 im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes erhöht wurden, bekommt der Zweckverband Kita rund 500.000 Euro zurück. Man könne die halbe Million beim Zweckverband selbst belassen, sodass die Gemeinden ein paar Jahre lang keine Umlage zahlen müssen, oder mit dem Geld Kredite tilgen, schlug die Finanzchefin vor.

Zwei der vier Bauplätze im Neubaugebiet in Gemeindeeigentum wurden bereits veräußert. Man könne versuchen, die anderen zwei in Erbbaupacht zu vergeben, meinte Heinke. Das habe den Vorteil, dass der Gemeindehaushalt jedes Jahr mit der Pacht aufgebessert werden könne. Es ist geplant, auf den zwei Grundstücken Wohnen für ältere Menschen zu ermöglichen.

Die Gemeinde Friedelsheim mit 1445 Einwohnern verfügt über ein Eigenkapital von 7,8 Millionen Euro und hat Schulden von rund 1,1 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt um die 700 Euro.