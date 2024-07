Auf der Limburgmauer sitzt eine Dohle und pflegt gründlich ihr Gefieder. Da soll mal jemand behaupten, dass ein schwarz-graues Federkleid nicht schön glänzen kann!

Wenn du zur Limburg kommst, hörst du die Dohlen ausgiebig schwätzen: Mit schnalzenden Lauten unterhalten sich die geselligen Vögel. Sie bilden Kolonien – so nennen Biologen die Gruppen von Tieren gleicher Art, wenn sie dicht beieinander leben.

Bei den Pärchen kannst du beobachten, wie sich Dohlen ihre Zuneigung zeigen: Männchen und Weibchen sitzen oft dicht nebeneinander und kraulen sich auch gegenseitig die Kopffedern. Die Paare bleiben nicht nur in der Brutzeit, sondern das gesamte Jahr über zusammen. Ihre Bindung hält sogar ein ganzes Vogelleben.

Trotz Treue: Balzen zur Brutzeit

Dohlen gehören zur Familie der Rabenvögel, aber sie sind kleiner als Rabenkrähen und Saatkrähen. Männchen und Weibchen sehen gleich aus. Um ihre Partnerschaft zu festigen, wird zur Brutzeit gebalzt: Im Glanz seiner Federn stolziert das Männchen um das Weibchen, spreizt die Flügel und verneigt sich.

Ihre Nester bauen die Dohlen auf der Limburg in Lücken und Hohlräumen der alten Sandsteinmauern. Das Brüten übernimmt das Weibchen. Während dieser Zeit wird es vom Partner gefüttert. Den geschlüpften Nachwuchs versorgen dann beide zusammen.

„Rabeneltern“ gibt es nicht

Ungefähr fünf Wochen lang bleiben die Jungen im Nest und betteln lautstark um Futter. Auch wenn sie ausgeflogen sind, werden sie noch von den Eltern versorgt und beschützt. Dohlen haben ihre Jungen gut im Blick. Der Ausdruck „Rabeneltern“ oder „Rabenmütter“ passt also überhaupt nicht.

Jetzt ist die Dohle auf der Klostermauer fertig mit der Gefiederpflege. Sie hat sich ordentlich herausputzt und die Federn schimmern im Sonnenlicht. „Kja kjak!“, sagt der Vogel und schwingt sich zusammen mit den anderen in die Luft. Der ganze Schwarm fliegt vom Limburgberg hinunter in die Ebene: Es geht auf Futtersuche. Und für eine kurze Zeit wird es still in der Klosterruine.