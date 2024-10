Die Teilnahme an der DM-Zwischenrunde wurde für die mU16 des Dürkheimer HC zur Lehrstunde. Im Reigen der Großen reichte es nur zu Platz vier. Immerhin zeigte sich das Team am zweiten Tag von einer besseren Seite. Das Ticket für die Endrunde am nächsten Wochenende sicherten sich die Zehlendorfer Wespen.

0:12 und 1:5 hießen die Ergebnisse der männlichen U16 des DHC