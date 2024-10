Aus für den E-Bike-Verleih im Landkreis: Weil nicht genug Kommunen das Projekt unterstützten, kommt das vom Land mit 1,4 Millionen Euro bezuschusste Projekt nicht zustande.

Das Konzept sah vor, in allen fünf Verbandsgemeinden sowie in Haßloch, Grünstadt und Bad Dürkheim je drei solcher Verleihstationen einzurichten. Pro Station sollten zwei E-Bikes und ein Lastenrad an überdachten Fahrradabstellplätzen stehen. Durch Photovoltaik-Anlagen und entsprechende Speicher sollten die Stationen energetisch autark sein.

