Wie lebt es sich als queerer Mensch im ländlichen Raum? Welche Herausforderungen bestehen weiterhin – und wie kann mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz erreicht werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine Veranstaltung des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen Bad Dürkheim am Dienstag, 12. Mai, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Bad Dürkheim.

Unter dem Titel „Queer – hier bei uns“ lädt der Ortsverband zu einem Vortrag mit anschließendem Austausch ein. Als Referent ist Joachim Schulte von QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. zu Gast. Er wird Einblicke in die Lebensrealitäten queerer Menschen geben und aufzeigen, mit welchen Formen von Diskriminierungen und Ausgrenzung sie auch heute noch konfrontiert sind – insbesondere außerhalb urbaner Räume. „Gerade im ländlichen Raum sind queere Menschen häufig weniger sichtbar und erleben nach wie vor Vorurteile oder Ablehnung. Umso wichtiger ist es, Räume für Austausch und Information zu schaffen“, so die Veranstalter. Ziel der Veranstaltung ist es, Verständnis zu fördern, Vorurteile abzubauen und gemeinsam über Wege zu mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung zu sprechen.