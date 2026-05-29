Soll die Ortsgemeinde Erpolzheim einen eigenen Bauhof einrichten und dafür einen Mitarbeiter einstellen? Der Erpolzheimer Gemeinderat hat darüber diskutiert.

Ortsbürgermeister Matthias Wühl (CDU) und SPD-Fraktionsvorsitzender Gunter Seidenspinner erinnerten daran, dass im Haushalt der Ortsgemeinde die Ansätze für Arbeiten, die in den Tätigkeitsbereich eines Bauhofs fallen, deutlich reduziert wurden. Laut Wühl sind dafür 66.300 Euro geplant. Die Aufgaben würden von Firmen oder vom Bauhof Freinsheim erledigt.

Für die Erstausstattung eines Bauhofs, darunter Geräte, Materialien und Arbeitskleidung, veranschlagt Wühl rund 72.000 Euro. Ein eigener Bauhofmitarbeiter bringe für Vorteile, sagte Wühl: eine kontinuierliche Pflege von Grünflächen und damit ein ansprechenderes Ortsbild, schnellere Reaktionsmöglichkeiten, flexible Unterstützung bei Veranstaltungen, die zügige Beseitigung kleiner Schäden und Unabhängigkeit vom Bauhof Freinsheim. Es gebe aber auch „Herausforderungen“. Für einige Arbeiten müssten weiter Firmen beauftragt werden, da sie nicht von einer Person bewältigt werden könnten. Zudem sei eine Koordination der Aufgaben von der Ortsgemeinde nötig. Diese trage die Verantwortung dafür, dass Vorschriften wie Arbeitsschutz eingehalten werden. Es gehe darum, einen Grundsatzbeschluss zu fassen, wonach sich die Ortsgemeinde auf den Weg zum eigenen Bauhof macht. Bis zur Umsetzung werde es aber dauern.

Andreas Regh ( FWG) hielt die von Wühl angesetzten Investitionsbeträge für zu niedrig. Zudem brauche die Ortsgemeinde einen Raum für ein Fahrzeug und einen Sozialraum für den Mitarbeiter. Der für den Lohn des Mitarbeiters vorgesehene Betrag „erscheint mir zu gering“, sagte FWG-Fraktionsvorsitzender Frank Bühler. Laut Wühl entspreche die Summe dem üblichen Tariflohn. Die von ihm vorgelegten Zahlen und Informationen seien „oberflächlich“ und zu dürftig, um eine Entscheidung zu treffen, sagten Frank Kitsch, Peter Weisang und Wolfgang Eyer (alle FWG). Das Thema wurde in den Bauausschuss verwiesen.