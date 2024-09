Der „Church Club“ bringt die Kirche ins Gespräch – und das ist gut so.

Weil immer mehr Menschen der Kirche den Rücken kehren, droht der Kontakt zu vielen Familien abzureißen. Wer einmal ausgetreten ist, lässt sein Kind wahrscheinlich gar nicht erst taufen. Der Weg der Bad Dürkheimer Protestanten, wieder näher an den Alltag der Menschen heranzurücken, hilft, wieder ins Gespräch zu kommen – mit den Gläubigen, aber auch in der Öffentlichkeit. Das nutzt der Gesellschaft, die auseinanderzudriften droht. Denn bei aller berechtigten Kritik an der Institution: Kirche hat gerade in unsicheren Zeiten viel Wertvolles zu bieten. Auf spiritueller Ebene Glauben und Hoffnung, auf gesellschaftlicher und lebenspraktischer Ebene Gemeinschaft und Verbindung.