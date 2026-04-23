Der Tabellenzweite der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Rot-Weiss Seebach, erwartet am Sonntag, 15 Uhr, TuS Niederkirchen und kann sein erstes Ziel fast schon erreichen.

Neun Punkte beträgt das Polster, das sich die Seebacher gegenüber Niederkirchen erarbeitet haben. Gewinnen die Rot-Weissen das Spitzenspiel am Sonntag, bauen sie den Vorsprung auf zwölf Zähler aus. Bei dann noch verbleibenden vier Partien, ist der Verlust der Vizemeisterschaft nur noch theoretisch möglich – praktisch wäre Seebach durch. „Wir haben keinerlei Druck, denn wir haben uns einen Puffer erarbeitet und können ohne Nervenflattern antreten. Das ist kein Endspiel“, sagt Trainer Jan-Marvin Dell. Er ist davon überzeugt, dass sein Team mit breiter Brust antreten wird und die Partie ein Stück weit genießen kann. Für Niederkirchen sei es die letzte Möglichkeit, um mit einem Sieg ins Aufstiegsrennen zurückzukehren.

Platz eins ist für Seebach zwar noch drin, aber da müsste der bislang extrem stabile TuS Maikammer, der seit dem 9. November ungeschlagen ist, straucheln. Aber auch Platz zwei wäre für Seebach ein Erfolg und würde die Teilnahme an den Aufstiegsspielen bedeuten. Gegner wäre Stand heute der ASV Lug/Schwanheim aus der A-Klasse Südpfalz. Jeder der beiden Vizemeister hat ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Bei Punktgleichheit daraus folgt ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz. Die Chance es zu schaffen ist also größer als bei der bisher gültigen Dreierrunde. Zum ersten Mal greift die modifizierte Aufstiegsregelung. Doch das ist noch Zukunftsmusik, zunächst gilt es den TuS Niederkirchen auf Distanz zu halten.

So sieht es auch Dell: „Die Aufstiegsspiele sind noch weit weg und interessiert uns heute nicht.“ Es gehe in der jetzigen Saisonphase auch weniger um taktische Themen, sondern um Bereitschaft und Wille. „Das ist jetzt reine Kopfsache“, betont der Coach. Ob man Maikammer noch ärgern könne sei dahingestellt, zumal die Wertung der abgebrochenen Partie des TuS in Limburgerhof noch ausstehe. Es spielt für den Übungsleiter auch keine Rolle. Viel wichtiger ist ihm ein anderer Aspekt. Bisher habe die selbstkritische Mannschaft nach schwachem Auftritt zügig zu alter Stärke zurückgefunden. Deshalb sei die Partie beim VfB Haßloch auch kein Thema mehr gewesen.

Die personelle Situation hat sicher zur guten Stimmung im Training beigetragen. Mittelstürmer und Torjäger Paul Stro ist nach dem Auskurieren seiner Magen-Darm-Erkrankung ebenso wieder ins Training eingestiegen wie die beiden Innenverteidiger Fabian Bauer und Daniel Manß. Das verleiht dem Übungsleiter im Abwehrbereich einen größeren Spielraum. Im Tor wird wohl Peer Mauelshagen bleiben. Ein wichtiges Detail stellt Dell in den Vordergrund: „Wir sind zu Hause ungeschlagen und beste Heimmannschaft. Das möchten wir bis zum Schluss bleiben.“