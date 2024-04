Besser und modern mit den Bürgern kommunizieren: Dazu hat die Stadtverwaltung Bad Dürkheim ein eigenes Konto bei dem sozialen Netzwerk Instagram – kurz Insta – angelegt. Es heißt „@stadt.badduerkheim“ und soll eine neue Plattform für den direkten Austausch über aktuelle Entwicklungen, Veranstaltungen und Angebote der Stadt bieten. Bisher war die Stadt in dem Netzwerk lediglich mit einem Account der Tourist Information vertreten. Außerdem wird der bisherige Facebook-Kanal „Bürgerinfo Bad Dürkheim“ umbenannt in „Stadt Bad Dürkheim“. Damit möchte die Verwaltung eine einheitliche Präsenz auf beiden Plattformen schaffen und es den Bürgern erleichtern, ihre offiziellen Kanäle zu finden. Sie kündigt regelmäßige Beiträge an und lädt ein, dem Konto zu folgen und sich aktiv zu beteiligen, zum Beispiel durch das Teilen von Fotos und Geschichten aus dem Alltag in Bad Dürkheim.