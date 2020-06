Dresscode: Weiß. Ort: Klosterruine Limburg, Innenschiff. Gemeinsam mit den neuen Betreibern der Klosterschänke Konrad2, Marc Geldon und Heiko Deuschler, lädt die Dürkheimer Weinprinzessin Lea Baßler am Freitag, 12. Juni, zum Dine Haardt 2020. Das gemeinsame Abendessen in Weiß ist angelehnt an die französische „Diner en blanc“-Bewegung. Dieses Jahr läuft die Veranstaltung corona-bedingt anders als bisher: Statt mitgebrachter Speisen gibt es ein Drei-Gänge-Menü von der Klosterschänke. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es gilt Mundschutzpflicht bis zum Sitzplatz, und es wird bedient. Die Teilnahme ist nur mit Reservierung unter klosterruine.de/dine möglich. Im Ticketpreis von 39,90 Euro ist das Menü enthalten.