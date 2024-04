90.000 Euro spendet die Frankenthaler KSB-Stiftung dem Landkreis Bad Dürkheim für die Digitalisierung weiterführender Schulen. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) dankte im Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) dem Stiftungsvorstand: „Gerade angesichts unserer angespannten Haushaltslage und der begrenzten Mittel des Digitalpakts sind wir für jede weitere finanzielle Hilfe dankbar.“ Die Stiftung hat den Kreis bereits zuvor unterstützt. In Bad Dürkheim profitierten davon laut Kreis bislang die Limburgschule, das WHG sowie die Berufsbildende Schule. Die jüngste Spende floss unter anderem in interaktive Displays, die wie ein überdimensionales Tablet bedient werden. Rund 12.000 Euro wurden zudem in Experimentierkästen und digitale Messgeräte für das WHG und das Haßlocher Hannah-Arendt-Gymnasium investiert. Die gemeinnützige KSB-Stiftung fördert Wissenschaft, Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und schulische Bildung. Vorstandsvorsitzender Gerhard Bugla erklärte, man wolle den Wirtschaftsstandort Deutschland sichern und „Jugendliche fördern, damit sie in die entsprechenden technischen Berufe für Wirtschaft und Gesellschaft gehen“.