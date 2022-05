Pflegebedürftigkeit kommt oft plötzlich, ist nicht planbar und stellt die Pflegenden vor eine emotionale, körperliche und organisatorische Herausforderung. „Job, Familie, Karriere“, die digitale Informationsreihe für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar, widmet sich am Dienstag, 14. Juni, 17 Uhr, dem Thema „Pflege und Beruf – so schaffen Sie den Spagat“. Lisa Ehrhardt vom Pfalzklinikum Klingenmünster, zeigt in dem zweistündigen Vortrag, wie Unterstützung und Entlastung organisiert werden kann.

Die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail an Landau.BCA@arbeitsagentur.de ist erforderlich. Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung. Fragen beantwortet Sandra Welsch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Landau, unter Telefon 06341 958 660.