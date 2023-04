Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Weinkür in der Brunnenhalle bildet traditionell den Auftakt im Dürkheimer Veranstaltungskalender. Das war auch 2021 so. Dennoch war am Samstag vieles anders – wegen der Pandemie ist die Verkostung nur übers Internet zu sehen. Der Veranstaltungsort war dennoch derselbe.

Weinexperte Steffen Michler, der schon seit Jahren durch die Weinkür führt, hat in den vergangenen Monaten viele Erfahrungen gesammelt, was Auftritte im virtuellen Raum betrifft: Online-Weinverkostungen