Trotz Pandemie will die Stadt Bad Dürkheim auch in diesem Jahr nicht gänzlich auf ihren Neujahrsempfang verzichten. Heute, 19 Uhr, wendet sich Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) daher in einer digitalen Neujahrsansprache an die Bürger. Diese sei wesentlich kürzer als die Rede, die der Bürgermeister sonst beim Neujahrsempfang hält, teilt die Stadt mit. Für Mai hat die Verwaltung ein kleines Bürgerfest angekündigt. Unter freiem Himmel soll dann ein Frühlingsempfang veranstaltet werden. Die Ansprache des Bürgermeisters ist auf dem YouTube-Kanal oder der Facebook-Seite der Stadt zu sehen. Interessierte finden die Links und weitere Informationen unter www.bad-duerkheim.de/neujahrsempfang.