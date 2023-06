Ein Grünstadter ist neuer Vizepräsident des Landgerichts in Frankenthal, das hat die Justiz am Donnerstag mitgeteilt. Bernd Schwenninger war zuletzt Vorsitzender Richter eines Senats für Familien- und Zivilsachen am Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken. Frühere Stationen seiner Laufbahn: Er leitete als Direktor die Amtsgerichte in Bad Dürkheim, Frankenthal und Ludwigshafen und arbeitete als Referent im Mainzer Justizministerium. Auf seinem neuen Posten ist er Nachfolger von Anja Schraut, die Präsidentin des Landauer Landgerichts geworden ist. Der 58-Jährige übernimmt in Frankenthal Verwaltungsaufgaben. Außerdem wird er Vorsitzender einer Kammer, die für allgemeine Zivilsachen und für Berufungen gegen die Entscheidungen der Amtsgerichte zuständig ist.