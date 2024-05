Eine Dieselspur hat am frühen Samstagabend einige Wehrleute der Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim beschäftigt. Wie die Wehr mitteilt, sei sie um 18.44 Uhr in die Gemarkung Gönnheim gerufen worden, weil die Fahrbahn dort auf einer rund 800 Meter langen Strecke mit Diesel verschmutzt war. Nach ersten Maßnahmen habe man eine Spezialfirma nachgefordert, so die Feuerwehr, die mit zehn Kräften und zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort war.