Wegen einer Dieselspur in der Bahnhof-, Haupt- und Dürkheimer Straße in Friedelsheim haben Anwohner am Samstag um 14.20 Uhr die freiwillige Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim alarmiert. Die rückte daraufhin nach eigenen Angaben mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften aus und verfolgte die Spur bis zu ihrem Ursprung zurück: einem Privat-Pkw. „Der Wagen hatte eine undichte Dieselleitung“, erklärte der stellvertretende Wehrführer Thomas Triebkorn auf Nachfrage. Die Feuerwehr beauftragte schließlich eine Fachfirma mit dem Beseitigen des ausgelaufenen Diesels. In diesem Fall mussten die betroffenen Straßen für die Reinigungsarbeiten nicht gesperrt werden.