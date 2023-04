Am Donnerstag gegen 16 Uhr hat ein 26-Jähriger aus einem Optikergeschäft in der Innenstadt von Bad Dürkheim fünf hochwertige Sonnenbrillen gestohlen. Laut Polizeibericht verwickelte der Täter eine Verkäuferin in ein Beratungsgespräch und ließ sich unter anderem eine Sonnenbrille der Marke Prada zeigen.

Sonnenbrillen verschwunden

Als die Verkäuferin sich kurzzeitig einer anderen Kundin zuwendete, nutzte dies der Mann geschickt aus, steckte weitere vier hochpreisige Sonnenbrillen im Gesamtwert von 800 Euro ein und verließ das Geschäft. Die Verkäuferin konnte noch sehen, dass aus der Hosentasche des Diebes eine Sonnenbrille samt Preisschild herausschaute. Die Polizei entdeckte den 26-Jährigen wenig später in einem weiteren Optikergeschäft und unterzog ihn einer Kontrolle. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten jedoch keine Sonnenbrillen mehr gefunden werden.

Ob er diese an einen Mittäter übergeben oder an einer nicht bekannten Stelle deponiert hatte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten aber fest, dass gegen den 26-Jährigen ein aktueller Haftbefehl vorliegt. Daher brachten die Polizisten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Bei Hinweisen zum Täter oder zum Diebesgut bittet die Polizei um Kontaktaufnahme unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.