Am Donnerstag hat ein Dentallabor in Bad Dürkheim den Diebstahl mehrerer Gebissausstellungsstücke bemerkt. Diese Meisterstücke waren laut Polizei in einer Vitrine im Eingangsbereich ausgestellt. Wie und zu welchem Zeitpunkt die bislang unbekannten Täter die Gegenstände aus der Vitrine entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Durch das in den Werkstücken verarbeitete Zahngold entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.