Zwischen 12 und 21 Uhr haben Unbekannte am Dienstag laut Polizei in der Bruchstraße in Bad Dürkheim das Kennzeichen eines Kraftrads, kurz Krad, entwendet. Der Fahrer hatte seine Hyongsung Chopper während seiner Arbeitszeit dort abgestellt. Die Täter schraubten das Kennzeichen ab. Der Schaden beträgt 80 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.