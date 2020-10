Zwischen 5. Oktober, 20 Uhr, und 16. Oktober haben Unbekannte laut Polizei aus einem Opel Astra, der auf dem Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim geparkt war, den Katalysator ausgebaut und gestohlen. Als die 71-jährige Fahrerin ihren Wagen starten wollte, hörte sie einen ohrenbetäubenden Krach und wunderte sich, warum ihr Opel „wie ein Panzer“ klingt. In der Folge wurde das Auto in eine Werkstatt abgeschleppt. Die Experten fanden die Ursache: den gestohlenen Katalysator. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 300 Euro an. Sie bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.