Zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, wurde im Kleinen Eppental ein Elektrofahrrad gestohlen. Das Rad war stand laut Polizei unter einem Carport. Die unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Kettenschloss. Bei dem Damenrad handelte sich um ein Pedelec der Marke Hibike, Modell Sduro Full Seven. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de