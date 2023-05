In der Nacht auf Samstag hat eine 28-Jährige Bad Dürkheimerin laut Polizei ihr Auto in der Weinstraße Nord, in Höhe der Hausnummer 16, geparkt. Unbekannten gelang es, die Fahrertür des verschlossenen Wagens zu öffnen und ein goldenes Armband mit Brillanten aus dem Inneren zu entwenden. Dieses hat einen Wert von ungefähr 900 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.