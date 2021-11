Dreiste Diebe haben laut Polizei mehrere Halteverbotsschilder von einer Baustelle in Bad Dürkheim gestohlen. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem vergangenen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Freitag, gegen 7.15 Uhr in der Frühe, als der Schaden auf der Baustelle in der Hammelstalstraße bemerkt wurde. Laut Polizei liegt der entstandene Schaden bei etwa 250 Euro. Mögliche Zeugen, die die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.