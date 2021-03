Ein Mountainbike haben Unbekannte laut Polizei am Samstag zwischen 10 Uhr und 18 Uhr aus einem frei zugänglichen Hof in der Bruchstraße in Bad Dürkheim entwendet. Das Fahrrad der Marke Bergamont, das einem 14-Jährigen gehört, war nicht gesichert. Der Schaden beträgt 350 Euro. Die Polizei rät, Fahrräder immer ordnungsgemäß gegen Diebstahl zu sichern. Wer Fragen zu den Sicherungsmöglichkeiten hat oder selbst Opfer eines Diebstahls geworden ist, soll sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.