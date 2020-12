Aus einem Traktor und einem Auto haben Diebe nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, jeweils die Batterien und 40 Liter Diesel gestohlen. Die Täter überstiegen vermutlich das Hoftor eines Anwesens in der Bruchstraße in Bad Dürkheim und bauten die Batterien der Fahrzeuge aus. Zudem pumpten sie aus den Fahrzeugen den Kraftstoff ab. Der Schaden beträgt 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.