Bettwäsche und Decken – das ist das Diebesgut, das Unbekannte aus einem Wohnwagen auf einem Gartengrundstück im Riedweg gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei stiegen die Täter am Mittwoch gegen 22 Uhr über einen Zaun, um danach in den nicht verschlossenen Wohnwagen zu gelangen. Dort durchwühlten sie den Innenraum und fanden ihr Diebesgut. Es entstand Schaden in Höhe von 50 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.