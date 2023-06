Unbekannte haben zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 10 Uhr, von einem Grundstück im Bad Dürkheimer Gewerbegebiet Bruch einen dort abgestellten Kofferanhänger gestohlen. Darin befanden sich laut Polizei zahlreiche hochwertige Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit im Gewerbegebiet Bruch Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.