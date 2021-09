Aus dem Müller-Drogeriemarkt in Bad Dürkheim wurden am Mittwochnachmittag Parfümflakons im Wert von über 2000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hat eine Mitarbeiterin beobachtet, wie der Mann um 14.30 Uhr mehrere Flakons in eine Papiertüte steckte und das Geschäft ohne zu zahlen verließ. Der Dieb wurde wie folgt beschrieben: etwa 170 Zentimeter groß, Anfang 20, kurze braune Haare. Er trug ein langärmeliges, helles Oberteil und eine dunkelblaue „Fischermütze“ ohne Aufdruck. Die Mitarbeiterin gab an, dass der Täter in der Vergangenheit schon mehrmals in dem Markt Waren eingekauft und diese auch bezahlt habe. Es sei ihr deshalb bekannt, dass er an einem seiner Oberarme ein Tattoo habe.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 - 9630 oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de.