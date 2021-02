Erneut ist einer älteren Dame beim Einkaufen der Geldbeutel gestohlen worden. Laut Polizei wurde erst jetzt bekannt, dass der Frau in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim am Samstag, 13. Februar, zwischen 11 und 11.30 Uhr das grüne Portemonnaie aus Leder aus ihrer Umhängetasche entwendet wurde. Die Tasche lag in ihrem Einkaufskorb. Am Montag war einer Seniorin der Geldbeutel in einem Drogeriemarkt in der Weinstraße Süd gestohlen worden. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.