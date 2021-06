Die Ohnmacht einer 84-jährigen Frau hat ein Dieb am Freitagmorgen schamlos ausgenutzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der alten Dame in einem Lebensmitteldiscounter in der Bruchstraße zwischen 8.30 und 9 Uhr auf einmal schwarz vor Augen. Sie wurde für kurze Zeit ohnmächtig und sackte auf ihrem Einkaufswagen nach vorne zusammen. Als sie wieder zu sich kam, stellte sie den Diebstahl ihres Geldbeutels fest. Dieser befand sich laut Polizei zuvor in ihrer linken Hosentasche. Hinweise bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter der 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.