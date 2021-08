Am Sonntag gegen 14.30 Uhr hat ein Unbekannter aus einer Tankstelle in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim Zigaretten im Wert von 128 Euro gestohlen. Der Polizei zufolge betrat der Täter den Verkaufsraum und lenkte die Kassiererin ab, sodass er hinter den Kassentresen gelangen und dort zwei Stangen Zigaretten mit jeweils acht Schachteln erbeuten konnte. Danach flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, möge sich bei der Polizei melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.