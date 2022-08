Jetzt ist die Zeit der blühenden Riesen: Sonnenblumen wachsen meterhoch, wie man derzeit in manchen Gärten sehen kann. Den gesamten Sommer über blühen sie und zeigen auch bis weit in den Herbst ihre leuchtenden Farben.

Was oft für eine einzige Blüte gehalten wird, ist eigentlich der Blütenstand. Er setzt sich aus vielen kleinen Einzelblüten zusammen. Im inneren Blütenkorb sitzen die Röhrenblüten, dunkelbraun gefärbt und spiralig angeordnet. Außen am Rand befinden sich die Zungenblüten, meistens von gelber Farbe.

Sie haben die Aufgabe, Insekten anzulocken, übernehmen also sozusagen die „Show“. Fruchtbar sind dagegen die Röhrenblüten, zu denen die Bestäuber hingeleitet werden sollen. Der Besuch von Insekten ist die Voraussetzung dafür, dass sich Sonnenblumenkerne entwickeln können.

Als beliebtes Motiv tauchen Sonnenblumen in der bildenden Kunst auf. Vincent van Gogh nannte sie „Symbole der Dankbarkeit“ und hat sie serienmäßig als Schnittblumen in Vasen gemalt, oft mit einem dunklen Auge in der Mitte. Sogar im verblühten Zustand zeigt er noch ihre Schönheit. „Weiter nichts als lauter große Sonnenblumen“, schrieb der zu Lebzeiten erfolglose Künstler, der sagte: „Ich arbeite jeden Morgen von Sonnenaufgang an. Denn die Blumen verwelken schnell, und das Ganze muss in einem Zug gemalt werden“.