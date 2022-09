Pünktlich zur Wurstmarkt-Eröffnung am Freitag sind zwei Ampeln mit den Winzer-Ampelmännchen ausgestattet worden: An der Post in der Mannheimer Straße und am Riesenfass weisen nun „Winzermännchen“ den Fußgängern den Weg über die Straße. Das hat die Stadt Bad Dürkheim mitgeteilt. Während der Grünphase werde ein traditioneller Dürkheimer Winzer mit Mütze und Logel gezeigt, bei Rot sei es ein stehender Winzer. „Ich freue mich richtig, dass die Winzerampelmännchen rechtzeitig zum großen Ereignis da sind und unseren Gästen den Weg zum Festplatz weisen“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger dazu. Das neue Ampeldesign bleibe natürlich auch nach dem Wurstmarkt erhalten. Im Jahr 2020 hatte der Dürkheimer Wurstmarkt- und Festausschuss die Anschaffung der Ampeln beschlossen.