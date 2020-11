Es gab die Wahlen auf dem anderen Kontinent und die anderen Wahlen im Landkreis. Auf beides blicken wir – nicht ganz ernst gemeint – zurück.

US-Wahl: Party in Irland

Als Joe Biden am vergangenen Samstag von den ersten US-Fernsehsendern zum neuen amerikanischen Präsidenten ausgerufen wurden, knallten an der Westküste Irlands die Sektkorken. In Ballina war die Freude über den Wahlausgang groß, denn Bidens Ur-Ur-Ur-Großvater verließ 1851 Irland in Richtung New York, um dort ein neues Leben zu beginnen. 34 Jahre später hatte sich der Großvater des abgewählten Präsidenten Trump von Kallstadt aus auf den Weg in die neue Welt gemacht. Ich behaupte jetzt mal, dass in Kallstadt bestimmt keiner in einen Trauermodus verfiel, als die Nachrichten von der Abwahl Trumps am Wochenende die Runde machten.

Genauso wenig wurde bekanntermaßen dort vor vier Jahren gefeiert, als Trump überraschend zum neuen Bewohner des Weißen Hauses gewählt wurde. Stolz sein konnte man auf den Immobilien-Tycoon mit dem zweifelhaften Image schließlich nicht. Das hatten die Kallstadter schnell erkannt und sich dann auch betont in Zurückhaltung geübt, als die Presse in den Ort an der Weinstraße einfiel. Im Nachhinein war das genau die richtige Strategie. Denn Trump wurde seinem schlechten Ruf in seiner Amtszeit als Präsident mehr als gerecht. Bei seiner Abwahl hat er sogar nochmal eins drauf gesetzt.

Man hätte den Kallstadtern eine andere Persönlichkeit gegönnt, aber auch so muss sich der touristisch aufblühende Ort schließlich nicht verstecken. Wir drücken die Daumen, dass sich Trump in den nächsten Jahren aufs Golfspielen konzentriert und von der Politik die Finger lässt. Nicht dass er auf die Idee kommt, in vier Jahren doch noch einmal für die US-Präsidentschaft zu kandidieren.

Landratswahl: Keine Party im Kreishaus

Apropos Kandidatur und Wahl: Bei der Landratswahl am Sonntag war vieles anders. Beispielsweise war da nix mit Feiern im Kreishaus. Immerhin gab’s Sekt, auch wenn die Korken nicht knallten wie an Irlands Westküste. Stattdessen war es eher eine stille Angelegenheit, unterbrochen vom gleich reihenweise gemachten Scherz – im Internet nennt man das inzwischen einen angewandten Trumpismus – dass man doch nach 25, 30 oder 35 ausgezählten Gemeinden einfach aufhören könnte zu zählen. Auch der später wiedergewählte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) reihte sich nach 40 Gemeinden mit einem „Jetzt reicht’s“ ein.

Manchmal, da ist es auch schon eine Party, weil man neben den richtigen Leuten sitzt. Weshalb es ein unterhaltsamer Wahlabend war mit der Geschäftsführenden Beamtin Elke Thomas, AWB-Werkleiter Klaus Pabst und Achim Martin, Leitender Staatlicher Beamter. Das Warten auf die Ergebnisse wurde gleich lustiger, wenn darüber philosophiert wurde, ob beim coronabedingten Lüften die Wahlzettel vom Tisch geweht wurden, nochmal von vorne begonnen werden musste und deshalb die letzten Gemeinden einfach nicht beikommen. Es machte auch der – es sei an dieser Stelle deutlich gesagt: nicht ernst gemeinte Spaß die Runde, es seien Wetten auf das Schlusslicht in Sachen Zähltempo abgeschlossen worden. Der Wetteinsatz blieb übrigens im Verborgenen.