Letzte Ausfahrt Donnersberg

Wenn man sieht, wie geräusch- und problemlos in Kallstadt derzeit eine Impfaktion auf die Beine gestellt wird (Lokalseite 3), dann fragt man sich, warum alles auf politisch höherer Ebene so schlecht laufen muss. In Kallstadt gibt es eine Software, mit der online einfach Termine angeklickt werden können. Ähnlich wie bei einem Schnelltestzentrum. Warum ist das beim Land nicht möglich?

Wer diese Woche versucht hat, sich bei der Kreis-Impfaktion über die Landesimpfseite anzumelden, der musste feststellen, dass man sich gar nicht für einen der acht Termine in der Salierhalle registrieren konnte, die die Kreisverwaltung so öffentlichkeitswirksam zuvor publiziert hatte. Nach dem Motto: „Wir machen es online genauso schwierig wie vor Ort am Impfbus“ ging es nur über das Verschicken von E-Mails und Roboterabfragen mühsam vorwärts. Dann kam auch noch der enttäuschende Hinweis, dass „die Wartezeit auf einen Termin in Ihrem Impfzentrum länger als gewöhnlich dauert.“ Länger als gewöhnlich? Gewöhnlich ist es ja eigentlich geschlossen...

Nachfolgend wurde man gebeten, doch ein anderes der vielen Impfzentren auszuwählen, die das Land wieder in Betrieb genommen hat. Es bleibt derzeit aber nur die Wahl, sich auf den Weg ins Landesimpfzentrum nach Winnweiler zu machen. Bei allen anderen dauert eben „die Wartezeit auf einen Termin länger als gewöhnlich“. Gute Fahrt!

Kleines Weihnachtswunder

Man kennt das von Zuhause. Weihnachten kommt überraschend und in die Vorfreude auf die Bescherung mischt sich Stress: Plätzchen backen, Geschenke kaufen und wo war noch mal die Weihnachtsdeko? So kommt es zum innerfamiliären Konflikt. Nach dem Prinzip: Eine/r mahnt, eine/r sucht und am Ende wird’s stressig. Wer sich darüber noch nie in die Wolle gekriegt hat, der werfe die erste „Christbaumschbitz“–, um es mit Familie Heinz Becker auszudrücken. Ähnlich ist es jüngst in Bad Dürkheim gelaufen. Dort erstrahlen im Advent die Ortsteile und mit ihnen die Augen der stolzen Ortsvorsteher. Nicht so in Hardenburg. Nachdem es im vergangenen Jahr schon Stress gab – damals fehlten Steckdosen – ist Ortsvorsteher Thorsten Brand quasi ein „gebranntes Kind“, man verzeihe das Wortspiel. Deswegen hatte Brand in diesem Jahr rechtzeitig gemahnt. Und ausgerechnet in seinem Ortsteil passierte wieder ein Malheur: Zwar ist der Gänseplatz vom Heimatverein hübsch beleuchtet worden, die von der Stadt gestellten Elemente an der Straße aber fehlen. Ein anderer musste suchen: In diesem Fall Marcus Brill, bei der Stadt zuständig für Kultur, Tourismus, Wurstmarkt, Weihnachtsmarkt und – Beleuchtung. Und wie der Privatmann wurden auch Brill und sein Team im Weihnachtsstress nicht fündig. Aber was wäre so eine Adventsgeschichte ohne ein kleines Wunder. Brill hat noch mal nachgesehen. Und siehe da: Die Beleuchtung ist in dieser Woche wieder aufgetaucht. Ob sie schon zum dritten Advent leuchtet, ist noch unklar. Ebenso, was die Hardenburger mit dem Tipp des Beigeordneten Karl Brust machen. Der empfahl in einem Ausschuss, die Lichter zum Ausgleich länger hängen zu lassen – „bis Ostern“. Um noch mal Heinz Becker zu zitieren: „Weihnachten ist reine Nervensache“.