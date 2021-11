An einem kalten Wintertag baut die Feuerwehr Bad Dürkheim ihre Jubiläumsausstellung im Stadtmuseum auf. Einen Monat lang soll die Schau Einblicke in 200 Jahre Wehr-Geschichte geben und interessierte Besucher anlocken. Das ist nun anderthalb Jahre her. Gekommen ist es anders als gedacht: Statt einem, steht die Ausstellung nun seit über 20 Monaten im Weinbaukeller des Hauses. Darauf machte Kulturbüro-Chef Christian Handrich jüngst im Kulturausschuss der Stadt aufmerksam.

Grund für die unfreiwillige Ausstellungsverlängerung ist – wie könnte es anders sein – die Pandemie. Die Schau ist ein bisschen ein Symbol dafür, dass in den vergangenen anderthalb Jahren so ziemlich alles anders gekommen ist als gedacht.

Lockdown unterbricht Dauerausstellung

Dürkheims Feuerwehrchef Karlheinz Bayer findet es auf Nachfrage selbst kurios, wenn er an die Dauerausstellung im Museum denkt. Feuerwehrhemden aus den 1950er-Jahren, Zeugnisse ehemaliger Kameraden und ein Wehrleiterbeil – all diese Gegenstände haben nicht die große Bühne bekommen, die sie verdient gehabt hätten. Schon nach der Hälfte der eigentlichen Ausstellungsphase, also nach zwei Wochen, kam der erste Lockdown im März 2020.

Die Feuerwehr ließ die Objekte stehen und hoffte auf bessere Zeiten. Der Rest ist wechselvolle Pandemiegeschichte. Immerhin, der Museumsbesuch ist schon lange unter Coronaauflagen wieder möglich. Und so gibt es auch schöne Erlebnisse, die Bayer mit der Ausstellung verbindet. „Wir bekommen immer noch Rückmeldungen von Leuten, die mit ihren Kids im Museum waren. Für die ist die Feuerwehr-Ausstellung das Highlight“, freut sich Bayer. So steht für Groß und Klein unter anderem eine kleine Handsirene bereit, mit der man im sonst stillen Keller ein bisschen Alarm machen kann.

Wie es weiter geht, ist unklar

Wie es nun weitergeht? Da hat die Feuerwehr noch keinen Plan. Vor Kurzem habe sich die Wehr über das Nachholen der Termine im Jahr 2020 unterhalten und hofft, dass 2022 etwas geht. Wir erinnern uns: 2020 war das Jubiläumsjahr der Dürkheimer Wehr, das ihr von Corona gründlich vermasselt wurde. Eine Après-Ski-Party zum Auftakt lief noch wie geplant, ein Geschicklichkeitsfahren auf dem Wurstmarktplatz im April, eine „Feuerwehr-Olympiade“ im Juni, ein Rockfest im August und noch einiges mehr mussten ausfallen.

Was bleibt, ist die Dauerausstellung im Keller. Wer sich über die Feuerwehr informieren will: Das Museum hat an jedem Tag außer am Montag, 14 bis 17 Uhr, bei freiem Eintritt geöffnet. Und eine Weile ist die Ausstellung vielleicht noch zu sehen, im Keller, wo die Zeit vor 20 Monaten stehen geblieben ist.