Da ist sie also, die erwartete und befürchtete zweite Corona-Welle, die wieder Einschränkungen in unser aller Leben bringt. Grund genug, um dem wieder positive, schöne, fröhliche, farbige oder aus anderen Gründen bemerkenswerte Bilder entgegenzusetzen, die ein wenig Leichtigkeit beim Betrachten bringen. Wer mitmachen möchte, kann Fotos an redduw@rheinpfalz.de schicken.