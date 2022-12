Erstaunliche Lebewesen sind die Korallen: Sie sehen aus wie Meerespflanzen, sind aber einfach gebaute Tiere. Im Pfalzmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim kann man ihre kunstvollen Formen bestaunen.

Wie fein Korallen aufgebaut sind, zeigt das Museum an einigen Beispielen. Hier siehst du eine fächerförmige Koralle. In unserer Serie haben wir schon einmal ein Exemplar vorgestellt, das ähnelte einem kleinen Baum. Du findest die Korallen im Raum „Weit blicken“. Hier wird gezeigt, wie das Leben auf der Erde mit Sonne und Mond zusammenhängt. Das gilt auch für das Leben der Korallen. Winzige Tiere, Polypen oder Nesseltiere genannt, leben in Kolonien. Sie haben einen schlauchartigen Körper und eine Mundöffnung mit Fangarmen. Hier sitzen viele Nesselzellen zum Erbeuten kleinster Meeresbewohner.

Ihr ganzes Leben bleiben die Korallen-Polypen an derselben Stelle verwachsen. Steinkorallen, auch Hartkorallen genannt, unterscheiden sich von den Weichkorallen. Die Steinkorallen scheiden Kalk aus und schaffen sich damit harte Hüllen zum Schutz für die weichen Polypenkörper. Wenn sie sterben, wachsen auf den Kalkgerüsten die Nachkommen weiter. So bilden sich ganz langsam immer größere Meeresriffe. Auch die Weichkorallen bestehen aus Kolonien unzähliger Polypen. Ihnen fehlt aber das äußere Kalkskelett. Manche haben dafür in ihrem Körper Kalknadeln, um Festigkeit zu gewinnen. Übrigens gibt es Korallen nicht nur im tropischen Meer, sondern auch in den dunklen Tiefen des Atlantiks. Auch dort leiden sie unter Klimawandel und Überfischung. Und was hat der Mond mit diesen Wesen zu tun?

Dabei geht es um ihre Fortpflanzung. Die Korallen bewegen sich ja nicht vom Fleck. Damit ihre Ei- und Samenzellen trotzdem zusammen finden, werden sie gleichzeitig ins Wasser abgegeben. Das tun die Korallen einmal im Jahr, und zwar wenige Tage nach einem Vollmond. Ansonsten vermehren sie sich, indem sich die Polypen einfach teilen. Ob im flachen, warmen Meer oder in kalter Ozeantiefe: Korallen zeigen eine großartige Vielfalt. Manche sehen aus wie Becher oder Kugeln, andere wie Sträucher oder wie Hände mit verzweigten Fingern. Wieder andere erinnern an Sterne. Im Indischen Ozean lebt sogar eine baumartige Weichkoralle mit dem Namen „Weihnachtsbaum-Koralle“.