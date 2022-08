Livemusik und allerhand Köstlichkeiten erwarten die Besucher bei der Trifter Kerwe in Bad Dürkheim von Freitag bis Dienstag, 5. bis 9. August. Offiziell los geht es am Freitag um 18 Uhr mit der Kerweeröffnung. Ab 19 Uhr spielt die Band Whats Up.

Am Samstag startet der Kerwebetrieb um 14 Uhr, Essen gibt es ab 16 Uhr. Wiederum ab 19 Uhr steht Livemusik auf dem Programm, an diesem Abend mit Speetschicht. Am Sonntag ist um 11 Uhr Frühschoppen mit Weißwurst-Frühstück angesagt, zum Mittagessen dürfen die Gäste Haxen verköstigen. Beim SV 1911 Bad Dürkheim, der sich an allen Festtagen um den Ausschank kümmert, werden Schafkopf-Freunde fündig, um 14 Uhr ist Kerwe-Bingo vorgesehen.

Der Montag richtet sich vor allem an junge Besucher, für die ab 17 Uhr Kinderspiele vorbereitet sind. Am Dienstag geht der Kerwe-Betrieb erneut um 17 Uhr los, ab 19 Uhr unterhält Mr. Pälzer Schorle mit Livemusik.

Pfälzer Spezialitäten bietet an allen Kerwetagen die Metzgerei Tempel mit Sylke & Team. Außerdem sind der Dürkheimer Crêpesstand, ein Süßigkeitenstand und das Kinderkarussell „Inselflug“ dabei.

Im Zuge der Trifter Kerwe kommt es vom 3. bis 10. August zu einer Vollsperrung in der Kanalstraße – zwischen Triftweg und Jahnstraße – sowie im Triftweg zwischen Dresdener Straße und Kanalstraße. Der Verkehr wird über die Jahnstraße und in Richtung Stadion über den Triftweg umgeleitet.