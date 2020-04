Während andere zuhause bleiben, sind die Supermarkt-Mitarbeiter noch da. Sie haben mehr Arbeit durch Lieferdienste und Engpässe bei bestimmten Produkten. Aber gleichzeitig sind sie froh, überhaupt noch arbeiten gehen zu können.

Sie gehen eigentlich mit einem ganz normalen Gefühl zur Arbeit, erzählen die beiden Mitarbeiterinnen des Edeka-Markts Stiegler, Sonja Korrell und Roswitha Schüttler. „Aber wenn man dann da ist, merkt man: Es ist nicht normal“, sagt Korrell. Die Dackenheimerin arbeitet seit über acht Jahren im Dürkheimer Edeka. Es sei weniger die Angst, selbst angesteckt zu werden, als die Veränderungen bei der Ware: Manche Dinge waren zwischenzeitlich einfach nicht lieferbar. Momentan sei das bei der Hefe der Fall. „Ich habe das Gefühl, plötzlich wollen alle Dampfnudeln backen. Allein heute habe ich schon drei Kunden getroffen, die das erzählt haben“, erzählt Korrell verwundert. Doch die Situation habe sich generell beruhigt, ergänzt Schüttler, die seit knapp fünf Jahren im Edeka arbeitet.

Der Edeka-Markt hat wegen der Krise seinen Lieferservice aufgestockt, von einem auf vier Tage pro Woche. „Wenn man so oft für andere Leute einkaufen muss, hat man auch einfach keine Lust mehr, für sich selbst einkaufen“, sagt Schüttler. Viele Kunden verstünden nicht, wie viel mehr Arbeit der Lieferservice sei. „Manche denken, sie seien die einzigen“, sagt Korrell. Es gebe aber auch viele, die nun mehr Verständnis haben und freundlicher zu den Mitarbeitern sind, als sonst. Viele würden sich einfach so bedanken und Wertschätzung zeigen, erzählen die Mitarbeiterinnen. Besonders freuten sie über ihr Team, wie sie mehrfach betonten: „Das Virus hat unsere Schichtpläne völlig durcheinandergebracht. Aber da hat keiner gemeckert“, so Schüttler.

Beide seien froh, überhaupt arbeiten zu können und nicht zuhause sitzen zu müssen – auch wenn es jetzt mehr zu tun gibt. Außerdem: „Wir haben hier einen wichtigen Job. Aber keine Verantwortung über Leben und Tod. Mit den Mitarbeitern im Krankenhaus möchte ich nicht tauschen“, sagt Schüttler.

Die Serie

Sie halten die Gesellschaft zusammen: unsere Alltagshelden. In dieser Serie stellen wir Menschen aus unverzichtbaren Berufsgruppen vor.